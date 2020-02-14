جلسات يوغا على قمة «برج العرب»

المصدر: دبي - البيان

على قمة الصرح الأيقوني البارز الذي يقف بشموخ على ضفاف الخليج العربي «برج العرب»، انطلقت فعالية فريدة تتيح لعشاق اليوغا من مختلف المستويات فرصة الفوز بجلسة مُذهلة تحفها المناظر الخلابة لدانة الدنيا، على مهبط الطائرات الخاص ببرج العرب.

وتأتي المسابقة التي أطلقتها «دبي القابضة» احتفاءً بشراكتها مع «إكس دبي» بمناسبة انطلاق «مهرجان إكس يوغا دبي» في نسخته الجديدة على شاطئ «كايت بيتش» على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري. ويتعين على الراغبين في الفوز متابعة حساب «دبي القابضة» على «إنستغرام» (@dubaiholding) ومشاركة أفضل صورة لهم خلال ممارستهم لرياضة اليوغا قبيل انطلاق المهرجان أو خلال اليوم الأول، باستخدام وسم المسابقة (#DHexperience). وسيعلن عن الفائزين في 21 فبراير ليتسنى لهم الاستمتاع بجلسة مدتها 60 دقيقة بعد عدة أيام فقط، رفقة سجانا إليز، مدربة اليوغا الشهيرة على مستوى العالم، مع إطلالة ساحرة على ساحل دبي.