إليسا تلتقي جمهورها على مسرح القرية العالمية اليوم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلنت القرية العالمية، الوجهة الترفيهية والتسويقية الأولى في المنطقة، عن انطلاق الحفل الغنائي للفنانة اللبنانية إليسا، مساء اليوم، على المسرح الرئيسي في التاسعة مساءً، بعد عروض الألعاب النارية، وسط توقعات بإقبال كبير من محبيها.

ويأتي الحفل ضمن سلسة حفلات غنائية تقدمها القرية العالمية لضيوفها كل عام متضمنة تذاكر الدخول، لإضفاء مزيد من البهجة والمتعة على زيارة القرية العالمية، وذلك بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأطلت إليسا على المسرح الرئيس للقرية العالمية سابقاً أكثر من مرة، حيث تحرص على تقديم باقة من أروع أغانيها، مثل «مرايتي» و«عكس اللي شايفنها» و«أسعد واحدة» و«حالة حب» و«سهرنا يا ليل»، وعدد من الأغاني الرومانسية والكلاسيكية التي تشهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي يتوقع أن يحضر قبل الحفل بساعات لحجز أماكنهم أمام خشبة المسرح.

موسم استثنائي

من ناحية أخرى، يحمل الموسم 24 للقرية العالمية تجربة ترفيهية جديدة كلياً مع العروض المدهشة على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، حيث يتم تقديم مجموعة من القصص التقليدية بأسلوب احتفالي باستخدام أحدث تقنيات الصوت والضوء والمؤثرات الخاصة التي تبهر الحواس يومياً منذ الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، ولا تتوقف المنطقة المحيطة بالمسرح عن جذب المزيد من الجمهور على مدار الساعة مع تنوع العروض واختلافها وتناسبها مع مختلف الأعمار والأذواق والجنسيات، ويحظى الأطفال بنصيب وافر سواء على المسرح الرئيسي أو على مسرح الأطفال الذي يتوسط القرية العالمية ويشهد العديد من الفعاليات المتنوعة على مدار الموسم.

كما تشهد العروض التي تقدمها الأجنحة المشاركة في هذا الموسم عروضها الفولكلورية التراثية التي تمنح زوار القرية العالمية فرصة استثنائية للتعرف إلى مختلف الثقافات والفنون منها الأوروبية والعربية والأفريقية والأمريكية والآسيوية في بوتقة واحدة تجعل من زيارة القرية العالمية تجربة فريدة من نوعها.

وتقدم القرية العالمية تجربة مثالية للأطفال عبر العديد من الخيارات، منها الألعاب الترفيهية وزيارة استثنائية وفريدة لمتحف صدق أو لا تصدق الذي يقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي يقدمها مهرجان الصغار، وذلك ضمن جهود القرية العالمية للاهتمام بضيوفها من الأعمار كافة.