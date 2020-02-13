1

الكتاب: للقلب مرسى أخير

الكاتب: رشا سمير

الناشر: الدار المصرية اللبنانية

تاريخ النشر: 2020

في هذه الرواية، تُبحر بنا الكاتبة في أغوار النفس البشرية، لتنسج عالماً من السحر، وترسم بقلمها الرشيق خيوطاً من الواقع بمغزل الخيال.. في رحلة تصطحب فيها قلوب قرائها إلى مرساها الأخير.

2

الكتاب: صليب موسى

الكاتب: هيثم دبور

الناشر: دار الشروق

تاريخ النشر: 2020

رواية تنتمي لأدب التشويق والإثارة المبني على وقائع تاريخية؛ حيث تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة يروح ضحيتها أحد الرهبان بدير سانت كاترين في سيناء المصرية، وهو نمط أدبي غير منتشر في عالمنا العربي باستثناء بعض الأعمال الأجنبية أو المُترجمة.

3

الكتاب: الحريف

الكاتب: إبراهيم فايق

الناشر: دار دون

تاريخ النشر: 2020

كتاب يكشف كواليس كرة القدم، ويغوص في بحر من الأسرار تطير في سمائه الأسئلة، ومفاتيح الإجابات ينقلها لنا «الحريف» بأسلوب ممتع ومشوق، ويؤكد الكاتب في تقديمه للكتاب أن كرة القدم تستحق الاهتمام والمتابعة، وأن مثلها مثل الموسيقى والسينما، يليق بها الانتظار حتى بعد انطلاقة صافرة الحكم.

4

الكتاب: لأ بطعم الفلامنكو

الكاتب: محمد طه

الناشر: دار الرواق للنشر

تاريخ النشر: 2019

الكتاب الثالث والمكمل للكاتب، يتحدث بالأساس عن التغيير، ليس بمعناه السطحي وجرعات التحفيز كما في بعض كتب ودورات التنمية البشرية التي تشبه المسكنات، ولكنه التغيير العميق الذي يتخلل أعماقنا ينبش جذور المشكلات ويوجه وعينا وتركيزنا على علاجها أو التصالح معها أو عدم الوقوع في فخها وتكرارها مرات ومرات.

5

الكتاب: «ترانت سيس»

الكاتب: مليكة مستظرف

الناشر: منشورات الربيع

تاريخ النشر: 2019

أطلقت الكاتبة في قصص هذه المجموعة، الرصاص على الجميع فانقض عليها المجتمع رفضاً وشجباً واستنكاراً.. تواطأ الجميع مع المرض فلم تتلق حتى العلاج، وماتت في عُمر 37 فقط.