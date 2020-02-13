«دبي للثقافة» تشرع باب التطوّع في «سكة 2020»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن فتح باب التسجيل للجمهور للتطوع ليكونوا جزءاً من النسخة 10 من «مهرجان سكة للفنون» وليجسدوا القيَم الإماراتية الأصيلة بمبادراتهم وإسهاماتهم عاكسين الوجه الحضاري الرائد للدولة، وذلك عبر المشاركة في العديد من المهام التنظيمية لهذا المهرجان الفني المتميز، وإدارة أنشطة ثرية متنوعة يتضمنها.وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «دبي للثقافة» على تشجيع العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع، وتنمية المسؤولية المجتمعية، مواكبةً بذلك اهتمام القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بنشر ثقافة التطوع محلياً وعربياً بناءً على الدور الفاعل الذي يلعبه العمل التطوعي في كثير من المجالات التي تخدم عملية التنمية الشاملة.

ودعت «دبي للثقافة» الراغبين من أفراد المجتمع إلى المبادرة والتطوع في هذا المهرجان الرائد الذي سيقام بين 19 و29 مارس المقبل، في حي الفهيدي التاريخي، حيث سيتم توزيع المهام التطوعية على فترتين في اليوم خلال أيام الأسبوع، من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 مساءً للفترة الأولى، ومن الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً للفترة الثانية، في حين ستكون هناك فترة واحدة من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحاً في يومي الجمعة والسبت. وسيحصل المتطوعون على شهادات العمل التطوعي في نهاية المهرجان.