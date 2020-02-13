«مهرجان الصغار» بالقرية العالمية مرح وأوقات ممتعة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ساعات من المرح واللعب يقضيها الأطفال في رحاب القرية العالمية مع الشخصيات المحببة لهم عبر العروض العالمية، خلال فعاليات مهرجان الصغار الذي يستمر حتى 22 من الشهر الجاري في مختلف أرجاء القرية العالمية في جو من الاحتفالات والمرح بلا حدود.

ووضعت الوجهة العائلية الترفيهية الأولى في المنطقة جدولاً حافلاً بالفعاليات هدية لضيوفها من الأطفال من مختلف الأعمار والجنسيات والتي تمكنهم من قضاء وقت ممتع على مدار ساعات تواجدهم برفقة عائلاتهم.

العروض الحيّة ولقاء شخصياتكم المفضلة ويمكن للأطفال مشاهدة عروض فريدة ومميزة يحبها الجميع، مثل بين اند هولي وتشوتا بيم ولقاء الشخصية المعروفة والمحبوبة جلوبو، كما يمكن للصغار معرفة أحدث مغامرات بي جي ماسكس وأصدقائنا الطيور آنجري بيردز.

ألعاب تفاعلية

مهارات عديدة يمكن للصغار اختبارها في العروض وأثناء لعب الألعاب اللوحية بالحجم الكبير، مثل (جاينت سنيكس آند لادرز ) و (باتل شيبس) و (4 أن اي رو). وسيتمكن الصغار أيضاً من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الأخرى، مثل تلوين الوجوه بألوان القرية العالمية أو الرقص على أنغام موسيقى الهيب هوب أو أغاني بوليوود، ومشاهدة عروض استعراضية، وألعاب الخفة، والمهرجين الذين سيقومون بتلوين الوجوه وصنع أشكال من البوالين، إضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة والخاصة بالاحتفال ستضمن لكل أفراد العائلة قضاء أحلى الأوقات.

وسينضم الأطفال الصغار إلى كاتبوي وآوليت وجيكو بينما يبحثون عن توظيف أشخاص جدد يضمونهم إلى جلسة تدريب الأبطال في العرض العالمي بي جي ماسكس، حيث يتعلمون كيف أصبح بطل بي جي، سيكتشفون ما المطلوب للإنقاذ، وسيتعلمون جمع معلومات من الداخل عن كيف أن العمل معًا كفريق هو أفضل طريقة للحصول على أفضل نتائج خلال العرض الحافل بالمرح والغناء والآداء والتفاعل، والمناسب لكل عشاق بي جي ماسكس.

في برنامج ابتكر خصيصاً للقرية العالمية وبناءً على حلقة لاقت نجاحاً كبيراً من هذا المسلسل التلفزيوني الرائج، سيلتقي الأطفال بالأميرة هولي، والقزم الصغير بن، وجاستون الخنفساء، وصديقهم الجديد، الطبيب البيطري، جاستون يرفض الذهاب لفحصه الدوري عند الطبيب البيطري، لكن بن يقنعه بأن الطبيب لطيف جداً وأنه لا يوجد أي سبب للقلق تجري الأمور على ما يرام، والنتيجة أن جاستون الخنفساء بكامل الصحة واللياقة، لكن هذه لن تكون زيارة جاستون الوحيدة للطبيب البيطري اليوم، فما إن يصلوا به إلى البيت حتى يصبح عليهم العودة إلى الطبيب! اكتشف ماذا يحصل عندما يتلقى جاستون ضربة كرة، ثم يبتلع جوال الطبيب.