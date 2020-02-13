أحلام تشغل رواد «التواصل الاجتماعي» بتعاونها مع «بي تي إس»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خطوة جديدة تمضي بها الفنانة الإماراتية أحلام، تخرج بها من حدود المنطقة العربية، نحو كوريا الجنوبية، لتبدأ من خلالها تعاوناً فنياً مع فرقة BTS التي تعد واحدة من أشهر الفرق الكورية، تلك الخطوة كانت كفيلة بأن تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حاروا كثيراً في معاني «الرموز» ورقم (7) الذي زينت به أحلام حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، ليأتي ذلك تزامناً مع ذكرى ميلادها، حيث نشرت مقاطع مصورة تظهر احتفالها به مع زوجها مبارك الهاجري.

(إي طبعاً فيه)، جملة من ثلاث كلمات، شكلت إجابة أحلام عن سؤال إحدى متابعاتها عن صحة وجود تعاون مع الفرقة الكورية، ليدعو ذلك رواد موقع تويتر إلى تدشين هاشتاغ خاص يحمل عنوان (#AhlamxBTS) سرعان ما تحول إلى «ترند» في الموقع، وهو ما دعا أحلام إلى التعليق على ذلك بقولها: «تغريدة من خمسة أحرف أصبحت عالمية.. لله دري من يومي»، في وقت لقي الـ«هاشتاغ» تفاعلاً عالياً، من قبل جمهور «فنانة العرب»، والذين أثنوا على خطوة أحلام، فيما بادر آخرون بنشر صور «الملكة» التي ارتدت فيها أجنحة الريش وأطلت فيها خلال حفلها الأخير في موسم الرياض، ضمن ليلة «تكريم الفنانة أحلام».

ورغم تأكيد أحلام للخبر، فإنها آثرت إخفاء تفاصيله كافة، حيث لم تقدم عبر حساباتها أي معلومة أخرى تتعلق بهذا التعاون وشكله، في حين أن وقع الخبر لم يكن أقل حدة على جمهور الفرقة الكورية الملقبين بـ (Army) أي «الجيش»، ليُحدث ذلك انقساماً فيما بينهم، ليبدو أن الفكرة قد «راقت» للكثير منهم، متوسدين في ذلك تصريحاً كان عضو الفرقة «سوغا» قد أطلقه في وقت سابق، عبّر فيه عن اعتقاده بأن «الآلات الموسيقية العربية والكورية ستشكل مزيجاً رائعاً».

فيما ذهب آخرون إلى إحداث مقارنة بين «إطلالة أحلام الأخيرة بفستانها الأسود ذي الريش في الرياض»، وجلسة التصوير الأخيرة التي خضع لها أعضاء الفرقة، من أجل ألبومهم الأخير (7 Map of The Soul)، والمقرر صدوره بعد نحو 10 أيام، ليقدم «جيش» الفرقة الكورية تحليلاً للرموز التي وضعتها أحلام على صفحتها في «إنستغرام»، حيث بيّنوا أن الرقم (7) يشير إلى ألبوم الفرقة الجديد، أما القلب البنفسجي فهو يرمز إلى لون الفرقة الكورية الرسمي.