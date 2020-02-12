شجار من نوع آخر في مترو أنفاق لندن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لحظة شجار بين هاتين الفأرتين اللتين ترقدان في مترو أنفاق لندن فازت بجائزة تصوير الحياة البرية للعام في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، أخيراً.

تبدو هاتين الفأرتين للناظر بأنهما ترقصان وسط تلك الأجواء الزرقاء السماوية الهادئة، لكنهما في الواقع في صراع مرير تتشاجران على فتات طعام أسقطها المارة.

مشهد شجار الفأرتين الذي دام لثانية التقطه المصور سام راولي سريعاً، مطلقاً على الصورة تسمية "شجار المحطة".

الصورة تفوقت على 48 ألف صورة عن حيوانات تم تقديمها للمسابقة، وكان قد وصل 25 منها إلى القائمة النهائية الموصى بها.

وفي تعليق على الصورة الفائزة، أفادت لجنة الحكام: "اكتشف سام راولي أفضل طريقة لتصوير الفئران التي تستوطن مترو أنفاق لندن، وكان ذلك في الاستلقاء على الأرض وانتظار اللحظة المناسبة. شاهد فئران تتشاجر على فتات طعام اسقطها المارة مرات قليلة، ربما لكثرة أعدادها. الشجار دام لثانية قبل أن تلتقط واحدة من الفأرتين قطعة الطعام وتفترقان كل في سبيله".