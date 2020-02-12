«دبي أوبرا» تستضيف العرض العالمي «فورميدابل! أزنافور»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «دبي أوبرا» عن استضافة عرض «فورميدابل! أزنافور» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب»، في يومي 13 و14 فبراير الجاري، حيث يحط الإنتاج الموسيقي الذي يحتفي بمسيرة الفنان شارل أزنافور رحاله في الإمارات، بعد أن أبهر ذواقة الفن في فرنسا وكندا.

ويصطحب العرض الجماهير إلى أزقة وشوارع باريس عاصمة الرومانسية بملامح مستوحاة من الحقبة البوهيمية ليسلط الضوء على مسيرة «أزنافور» الملهمة وأغانيه الخالدة.

وكتب «أزنافور» خلال مسيرته الحافلة على مدى 70 عاماً أكثر من 800 أغنية، وسجل أكثر من 1200 عمل بعدة لغات. وحققت أعماله مبيعات تجاوزت 180 مليون تسجيل حول العالم حتى اليوم.