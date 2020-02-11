«فاشن فورورد دبي» يعود في أبريل المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

يعود حدث الموضة والجمال «فاشن فورورد دبي» إلى دبي من جديد، بين 2 و4 أبريل المقبل، ليُقام في حي دبي للتصميم.

وتعرض الدورة المنتظرة من الحدث الذي يُعدّ المنصة المثالية لعالم الموضة في الشرق الأوسط، تشكيلة مثيرة للاهتمام من أعمال مصممين إقليميين وعالميين.

وبوسع زوار «فاشن فورورد دبي» الذي يستمر لثلاثة أيام أن يستمتعوا بتجربة غامرة ومنسقة من العروض وفقرات الترفيه والنقاش.

فضلاً عن أكشاك التسوّق والأنشطة التفاعلية التي تقيمها علامات تجارية محلية وعالمية بارزة. وقال بونغ غيريرو الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ «فاشن فورورد دبي»، إن دورة شهر أبريل من الحدث «تتطور لتشمل لأول مرة عنصر الجمال الذي يكمل عنصري الموضة والتسوق بوصفهما ركيزتي الحدث الأساسيتين».

واستطاع «فاشن فورورد دبي»، الذي يستعدّ لإقامة دورته الثانية عشرة، ترسيخ نفسه منصة تعزّز قدرة المصممين الناشئين والصاعدين على دخول سوق الشرق الأوسط ورفع الوعي بعلاماتهم التجارية في أوساط الجمهور. كذلك يعزز الحدث مكانته منصة مهمة للعلامات التجارية المعروفة تتيح مشاركة الجمهور بأحدث ما لديها من ابتكارات وتشكيلات.