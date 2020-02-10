تجارب شيقة للاحتفال بيوم الحب في «موشنجيت دبي»

المصدر: دبي - البيان

يعد «موشنجيت دبي»، أكبر منتزه ترفيهي على مستوى المنطقة مستوحى من عالم هوليوود، تجارب شيقة وفريدة للمحتفلين بيوم الحب، أكثر أيام العام رومانسية.

وتشمل قائمة «موشنجيت دبي» الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها ومشاهدة العروض الترفيهية وتناول أشهى المأكولات، كما ستتاح لزواره فرصة لقاء أبطال الأفلام المفضلين «Shrek» و«Kung Fu Panda» خلال احتفالهم بيوم الحب. ويقدم «موشنجيت دبي» تذكرة دخول للزوجين بسعر 375 درهماً فقط، تشمل قسيمة تسوق من المتاجر بقيمة 100 درهم، تسري خلال يومي 14 و15 فبراير، ما يجعل من يوم الحب فرصة لعيش أحلى الأوقات. ويسري عرض «موشنجيت دبي» عبر الإنترنت فقط عبر الموقع www.motiongatedubai.com.