مروان حرز الله.. 6 مسارات بحثية لتنمية الذات

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

النهضة الفكرية في منظومة الاستشراف الاستراتيجي لمهارات الابتكار، كانت ركيزة الباحث والمفكر مروان حرز الله، في كتابه «منهاج العقول المبتكرة»، والذي عرف بتميزه في مجال الأبحاث العلمية، وبمسيرة مهنية طويلة، والعمل التطوعي وخدمة أصحاب الهمم، واستطاع عبر إصداره الأول، أن يحصد عبر مساراته الستة، اثني عشر شهادة إشادة وشكر من جامعات ومؤسسات أكاديمية عريقة محلياً وعربياً، نظراً لقدرته الديناميكية في ربط النص بالعديد من المفاهيم البحثية حول النهضة التعليمية والفكرية، ودعم الابتكاري المعرفي في دولة الإمارات.

وفى السياق، يؤكد الباحث مروان حرز الله، أنه، وعلى مدار أربعة أعوام، عكف على إنجاز الكتاب المكون من 186 صفحة، ويحتوي على 6 بحوث في استراتيجية عمل المجسات الذهنية، ودليل ينير السمات الفكرية للشخص المُبتكر، وطريقة عملها وتنميتها، والإرشاد لكيفية استخدامها بالشكل المثمر، بهدف نشر ثقافة الابتكار بأسس علمية وسهلة، والذي يُحلق بالقارئ إلى أفاق من الابتكار، وإيجاد المُبتكرات، ودليل على كيفية استخدام قدرات العقل لحياة وتفكير أفضل، وذلك متابعة لمسيرة النهضة.

صناعة المُبتكرات

أوضح مروان، الباحث وعضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن الكتاب يستهدف بصورة خاصة، طلبة المرحلة الثانوية والجامعية والهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور وموظفي القطاع الحكومي، وبصورة عامة، كافة أفراد المجتمع، لما فيه من جدية ببيان مخرجات العقل المُبتكر، وهو المحرك الأساسي في تحفيز مبدعين ذهنياً، وصناعة المُبتكرات، كما يسهم في تحسين استراتيجيات التفاعل الصفي لخاصته في تنمية قدرات المعلم، وتنشيط الخلايا الذهنية لدى الطالب.

تفعيل المهارات

حول أهم الأهداف المرجوة من الكتاب، التي يسعى إلى تحقيقها، يقول مروان: تثقيف القارئ بمفهوم الابتكار من الجانب العلمي، هو بلا شك من الأهداف الرئيسة، حيث يسهم في تجاوز مطبات الإحباط والفشل، ويبين للقارئ ما مخرجات العقل، ويحفز على توليد المُبتكرات وإيجاد الابتكارات، وبيان آلية علاقة القدرات الذهنية للسير بالإنتاج الفكري إلى بر الأمان، والانخراط السليم في المجتمع، وتعزيز سمة الأصالة الفكرية، وطريقة تنمية الفكر الجمالي بعيد المدى، ووضع مرونة الأنا الفكرية بالاتجاه الإيجابي السليم، مع الحرص الإدراكي، وتفعيل مجسات المهارات الفكرية، وخلق تنمية الذات، كما يقوم على تعديل السلوك ورفع مستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز العلاقة ما بين الموظفين والعملاء، والعلاقات الأسرية والمجتمعية بشكل عام، ومن جانب آخر، فقد تميز الكتاب عن غيره في بيان الغاية من الضبط بالشكل الحرفي للكتاب، والذي أثبته بمراجع مع المكتبة الوطنية الأميركية للبحوث، والوكالة الأميركية للمعلومات الطبية، وجامعة هيوستن، وذلك بتجسيد ردة فعل متزامن للدماغ في الجزء الأيمن الحدسي، مع الجزء الأيسر العقلاني، في حفظ المعلومة وتنشيط الدماغ.

نسخ إلكترونية

وفي ما يتعلق بتوفر نسخ إلكترونية متاحة، يوضح مروان أن ليس الهدف من الكتاب العائد المادي، ولكن الهدف أن تعم الفائدة المرجوة من المحتوى البحثي له، لذلك، فهو حالياً متوفر ضمن نسخ إلكترونية في كافة الجامعات المصرية والسودانية والعراقية والأردنية والفلسطينية والسورية واللبنانية، وقريباً سيكون متوفراً على موقع أمازون، ضمن سعر رمزي، لا يتجاوز عشرة دولارات.

ومن باب التراحم الإنساني، الذي تسعى له دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تخصيص وقف من سعر بيع الكتاب، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية لكل دولة يباع فيها الكتاب، بهدف مشاركتهم بالدعم الإنساني في مسيرة التعليم للأسر المتعففة، ويكون صدقة جارية، وعلماً ينتفع به.