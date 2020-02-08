«ليلة سلطنة» ضمن «الموسيقى الكلاسيكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أحيت الموهبة المصرية الشابة سناء نبيل ابنة الـ 17 عاماً، والتي تشتهر بكونها حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، أمسية رائعة ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، يوم الخميس الماضي، والذي يقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتقديم du Live.

أبدعت سناء نبيل في حفلها الذي حمل عنوان «ليلة سلطنة» وأقيم على مسرح المجمّع الثقافي، في أداء تشكيلةً من أشهر أعمال أم كلثوم، ونخبة مغنيّ العصر الذهبي مثل فايزة أحمد وليلى مراد وأسمهان وسيد مكاوي وحورية حسن. وشاركت فرقة (كورد كواسيه)، التي تضم عدداً من ألمع مواهب العزف المصرية المقيمين في باريس، في تقديم ألحان فريدة.