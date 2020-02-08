عاطف أسلم يفتح قاموس النغم في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استضافت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، النجم الباكستاني عاطف أسلم في حفل استثنائي على المسرح الرئيسي أمس وسط إقبال لافت من كل الجنسيات خاصة الآسيوية من محبيه ومعجبيه.

وأطل أسلم على جمهوره من المسرح الرئيس، حيث احتشد الآلاف من زوار القرية العالمية للقاء النجم الباكستاني، الذي قدم باقة من أغانيه المشهورة بمجموعة من اللغات، منها الأوردية والبنجابية والبنغالية، في قاموس نغم وألحان متنوع ومتعدد، فألهب حماس الجمهور المتعطش لأجواء البهجة والمرح، التي تشيعها «القرية العالمية» بين زوارها.

وشملت قائمة أغنيات أسلم باقة من أجمل أغانيه بما في ذلك أغنيات «Dekhte Dekhte» و«O Saathi»، وغيرها من أغانيه المشهورة.

تنظيم

تميز الحفل بتنظيم رائع على الرغم من الحشود من الجمهور المقدر بالآلاف من الشباب من الجنسين الذين راحوا يلتقطون الصور للمطرب المشهور ويطلبون منه غناء الأغاني التي يفضلونها ويحفظونها.

ويأتي حفل عاطف أسلم ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم الـ 24 للقرية العالمية، وكانت القرية العالمية قد أعلنت استضافتها نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم، حيث يستضيف المسرح الرئيسي حفلاً غنائياً كل يوم جمعة من الموسم الرابع والعشرين في التاسعة مساءً، ويمكن حضور الحفلات المتضمن في سعر تذكرة دخول القرية العالمية مقابل 15 درهماً.

وتحرص القرية العالمية على توفير أعلى معايير الأمن والأمان، وتقدم لجمهورها خيارات وفعاليات متنوعة ترضي جميع الأذواق والأعمار.