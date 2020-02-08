جائزة دبي للقرآن تشارك بمعرض الدار البيضاء للكتاب

المصدر: دبي - البيان

في إطار مشاركاتها الخارجية في الفعاليات والمعارض الدولية للكتاب، تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين 2020، الذي تقام فعالياته في الفترة من 6 – 16 فبراير 2020.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة، إننا في الجائزة نحرص على المشاركة في هذا المعرض الهام بصفة دائمة وفي جميع المعارض التي تقام في العالم، وكان آخرها مشاركة الجائزة المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الشهر الماضي، حيث لقي جناح الجائزة اهتماماً كبيراً من قبل الزوار وحظي بإشادة كبيرة من قبل المسؤولين ومنظمي المعرض.

آخر الإصدارات

وأضاف أن الجائزة تشارك في معرض الدار البيضاء بآخر إصداراتها من الكتب التي يتجاوز عددها أكثر من 123 عنوانا في مجال الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي، منها عدد من العناوين الجديدة تشارك بها الجائزة في هذا المعرض لأول مرة، وهي مستند الحارث بن أبي أسامة 1-5، وشرح البردة للإمام الزركشي وشي البردة لابن حبيب، كما تنتهز الجائزة مشاركتها في المعرض لاطلاع الزوار على أنشطة الجائزة المختلفة بما في ذلك المسابقات الدوليّة والمحليّة الّتي تنظّمها الجائزة، بالإضافة إلى التعريف بمصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومركز الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنيّــة، وغير ذلك من الأنشطـة.