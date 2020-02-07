برنامج نابض بالفنون الأدائية في المجمّع الثقافي الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استضافة فنون الأداء العالمية في المجمّع الثقافي طوال شهر فبراير الجاري، من خلال برنامج نابض من العروض الموسيقية والمسرح، إلى جانب ورش العمل التعليمية والفنية.

وكان الأسبوع الأول من الشهر الجاري قد انطلق مع أمسيات من موسم أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية، في حين تشهد بقية ليالي الشهر أمسيات استثنائية للموسيقى المستقلّة، وحفل بيت العود مع نهاد السيّد بمشاركة موسيقيين آخرين من بيت العود، إضافة إلى حفل للفنانة أصالة وفرق شهيرة للموسيقى العربية المعاصرة. كما يتضمن البرنامج مسرحية إماراتية تتناول قضايا ومواضيع اجتماعية، وتسلط الضوء على أهمية التحلي بالشجاعة.

وتحل مسرحية «أمنية مفقودة» التي تقدمها جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح على مسرح المجمع الثقافي 11 الجاري.

وفي 14 فبراير تتألق الفنانة أصالة نصري في حفل على مسرح المجمع الثقافي، لتشدو بباقة من أجمل أغانيها التي تعلقت بها قلوب محبي الفنانة عبر تاريخها. وفي محور الفن والتاريخ يستمر معرض «القصر الأحمر» للفنان السعودي الأمير سلطان بن فهد في المجمّع الثقافي، إضافة إلى جولة في التاريخ الحديث في مدينة العين لاكتشاف أهمية وروعة تاريخ الإمارات الحديث، وذلك في متحف قصر العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي 15 فالجاري.