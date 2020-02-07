إبداعات بيتهوفن تصدح في «أبوظبي الكلاسيكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد برنامج موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، أول من أمس، ثاني حفلات أوركسترا هامبورغ السيمفونية، والتي أبهرت الحضور بأداء السيمفونية التاسعة للمؤلف الألماني العبقري لودفيج فان بيتهوفن، في احتفال خاص بمرور 250 عاماً على ميلاده، في قصر الإمارات بأبوظبي. ويُعد موسم موسيقى أبوظبي برنامج الموسيقى الكلاسيكية، الذي تنظمه هيئة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتقدمه du Live، الفعالية الموسيقية الأبرز في الشرق الأوسط.

وشهدت خشبة مسرح قصر الإمارات مشاركة عازفي أوركسترا هامبورغ السمفونية تحت قيادة الموسيقار اللامع سيلفان كامبرلنيج إلى جانب 70 مغنياً، حيث قدموا أداءً مبهراً لرائعة الموسيقى الكلاسيكية الأشهر على الإطلاق، السيمفونية التاسعة التي ألّفها بيتهوفن بين عامي 1821 و1824، والتي تحتفظ بمكانتها المميّزة في عالم الموسيقى حتى يومنا هذا، لتصطحب الحضور في رحلة موسيقية فريدة. وأبدعت الفرقة في أداء السيمفونية وتجسيد الانتقال المذهل من موسيقى الآلة إلى الموسيقى الصوتية في الحركة الرابعة، لتحظى بتقدير وإعجاب الجمهور.

ويختتم الموسم فعالياته بأمسية تحييها نجمة الغناء العربي ماجدة الرومي في ميدان دو في جزيرة ياس اليوم.