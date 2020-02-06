نورة الكعبي: بن ياقوت صاحب تجربة إبداعية فريدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في لفتة إنسانية، تبرز تقدير الدولة لأعلام الوطن ومبدعيه كافة، قامت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أمس، بزيارة الشاعر الإماراتي ربيع بن ياقوت، في المستشفى، والذي أجبره المرض على التزام الفراش الأبيض في مستشفى خليفة التخصصي في رأس الخيمة، حيث أعربت معاليها، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، عن سعادتها بزيارة الشاعر الملقب بـ«فاكهة الشعر الإماراتي». وقالت: «سعدنا بزيارة الشاعر القدير ربيع بن ياقوت للاطمئنان على صحته.. فاكهة الشعر الوطني». ولفتت معاليها في تغريدتها إلى أن بن ياقوت، يعد «صاحب تجربة شعرية وأدبية فريدة»، داعية الله العلي القدير أن «يطيل في عمره وأن يلبسه ثوب العافية».

زيارة معالي نورة الكعبي، وتغريدتها، لقيت صدى طيباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين وصفوا الزيارة بـ«اللفتة الجميلة» وأنها تجسد «قيمة ومعاني التواضع»، ليعيد رواد «تويتر» تشكيلة واسعة من أشعار وقصائد الشاعر بن ياقوت، الذي يعد واحداً من أشهر الشعراء الإماراتيين الذين برزوا في عقد الثمانينيات بالقرن الماضي.

بن ياقوت، الواقف على عتبة 92 عاماً، والمولود في عجمان، يعد واحداً من أشهر مبدعي الشعر النبطي بالإمارات، حيث بدأ بكتابة الشعر وهو في الــــ20 من عمره، وعرف بقصائده التي دأب فيها على تناول قضايا المجتمع بطريقة طريفة.