نجوم الجاز والموسيقى في ضيافة «دار الحي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

موسم ثري، يحفل بفعاليات متنوعة، تضج بالإبهار، وبمبادرات تضيء سماء «دانة الدنيا» التي تفتح قلبها أمام العالم، تدعوهم لتذوق أصناف الموسيقى، على موائد مهرجاني «الجاز» و«ريد فيست»، تقدم لهم مجموعة أصوات «نقية» طالما وجدت لها أصداء على الساحة الغربية، ومكاناً في القلوب العربية، التي عشقت إيقاع الجاز والفونك والسول والروك وغيرها، والتي وجدت في «دار الحي» جسراً جميلاً لتعبر عليه نحو المنطقة العربية.

تنسيق

مع انتصاف فبراير الجاري، يحل «ريد فيست» في دورة سادسة، تضع حملها على مسرح مدينة دبي للإعلام، كاشفة عن تشكيلة من المغنين والفرق الموسيقية، من أبرزهم «دي جي سنيك»، سيرافقه مغني الراب الأمريكي جي إيزي، فيما ستكون المغنية الإنجليزية جيس غلاين، مسك ختام اليوم الأول. وتشدو في اليوم الثاني المغنية الكوبية المكسيكية كاميلا كابيلو، ومغني الراب والهيب هوب ماكليمور، والد جي الإنجليزي جاكس جونز.

أسماء

منذ نحو 18 عاماً، و«دانة الدنيا» تحتضن مهرجان موسيقى الجاز، والذي أضحى ملتقى لكل محبي هذه النوعية من الموسيقى العالمية، ففي 26 الجاري، ستكون دبي على موعد مع «سحر الجاز» على اختلاف إيقاعاته على مدى 3 أيام، هي مجموع ليالي مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز 2020. وبأسماء «ثقيلة الوزن» تأتي نسخة المهرجان الـ 18، حيث تستهله الأمريكية لورين هيل بصوتها العذب. ولن تمضي الليالي دون صوت الأسطورة ليونيل ريتشي، إضافة لفرقة الجاز «سبيرو غايرا».