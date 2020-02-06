دبي ترسّخ مكانتها عاصمة إقليمية أولى للأزياء

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حافظت دبي على مكانتها عاصمة أولى للأزياء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2019، فيما حلت في المركز 16 عالمياً متفوّقة على كثير من عواصم الأزياء العالمية العريقة، وعلى رأسها لوس أنجليس وبرشلونة وشنغهاي وموسكو وستوكهولم وملبورن ودالاس وتورنتو وأمستردام، وذلك حسبما خلصت إليه نتائج تقرير أصدرته شركة «غلوبال لانغويج مونيتور» ومقرها أوستن تكساس، والتي تقوم بتوثيق وتحليل وتعقب الموضة والأزياء في العالم.

وبحسب التقرير، حافظت دبي على مكانتها الإقليمية الأولى عاصمة للموضة والأزياء على مدى عقد كامل، حيث تقدمت من المرتبة 30 في 2015، والمرتبة 28 في 2017 والمرتبة 27 في 2018، إلى المرتبة 16 في عام 2019.