«الشارقة للكتاب» تستضيف وفداً مكسيكياً

المصدر: الشارقة - وام

بحثت هيئة الشارقة للكتاب، خلال لقائها، مساء أول من أمس، وفداً مكسيكياً، ممثلاً لمعرض المكسيك للكتاب (فيل) 2020، الذي تستضيفه مدينة وادي الحجارة، آليات التحضير لفعاليات الشارقة، ضيف شرف المعرض في دورته الـ 34، حيث تسلمت الإمارة راية اللقب في ديسمبر الماضي، لتكون ممثلة للثقافة العربية والإماراتية في القارة اللاتينية.

حضر اللقاء أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وماريسول شولز مانوت مديرة معرض المكسيك للكتاب (فيل)، حيث استعرضت الهيئة، الفعاليات التي تعتزم تنظيمها، والأنشطة المعرفية، وحجم الاستضافات والجلسات الثقافية التي ستعقدها طوال أيام المعرض.

وقال أحمد العامري، إن حضور إمارة الشارقة ضيف شرف على فعاليات معرض المكسيك للكتاب، في مدينة وادي الحجارة، يشكل حدثاً استثنائياً للمشهد الثقافي العربي والإماراتي، إذ تقدم الإمارة صورة متكاملة للحراك الإبداعي العربي، وتاريخه الثقافي المتنوع، وتكشف جذور الهوية الإماراتية، في أحد أكبر الفعاليات الجماهيرية والثقافية في أميركا اللاتينية بصورة عامة. وكانت الشارقة، تسلمت راية «ضيف شرف المعرض» من الهند، ضيف شرف المعرض لعام 2019.