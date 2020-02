دبي أوبرا تفتح «كتاب أغنيات بيلي جويل» 25 مارس

المصدر: دبي - البيان

تستقبل دبي أوبرا في 25 مارس المقبل، الحفل الشهير عالمياً The Billy Joel Songbook (كتاب أغنيات بيلي جويل) وهو عرض موسيقيّ يحيي أعمال بيلي جويل، أحد أبرز المغنّين ومؤلّفي الأغاني في القرن العشرين، بأداء من المغني ومؤلف الأغاني المعروف إيليو بايس وفرقته.

هذه الجولة العالمية التي وصلت إلى عامها السادس بنجاح منقطع النظير، تتضمّن أكثر من 30 من أبرز أغاني بيلي جويل الكلاسيكية يؤديها إيليو بايس وفرقته، بما في ذلك الأغنيات الجماهيرية مثل: Uptown Girl، وJust The Way You Are، وMy Life، وGoodnight Saigon. وكواحد من أفضل الفنانين مبيعاً في مجال الموسيقى، لا يحتاج بيلي جويل إلى تعريف، وهو الفنان المصنّف في الدرجة الـ6 مبيعاً للألبومات الكاملة، والمرتبة الثالثة في فئة الأغنيات الفردية الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة.

وتتزين مسيرته بتصدر 33 أغنية من أغانيه لائحة أفضل 40 أغنية أمريكية، وبحصد أغانيه 23 ترشيحاً لجوائز «غرامي» الموسيقية، والتي فاز بخمس منها. ويؤدي العرض إيليو بايس، الذي دُعي عامي 2013 و2014 ليحلّ مكان بيلي جويل في 5 حفلات مع فرقة جويل الأصلية.