عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: ( الشارقة - البيان)

أطلقت دائرة الثقافة في الشارقة العددين الجديدين من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، اللذين حملا الرقم «5»، عن شهر فبراير.

وتناولا العديد من الجوانب التنموية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمنطقتين وتطويرهما التنموي والثقافي والتراثي.

ففي مجلة «الوسطى»، سبر العدد الجديد عبر مجموعة من الملفات، التراث الزاخر في المنطقة الوسطى بالشارقة.

من جهتها، تابعت مجلة «الشرقية» في عددها الخامس رصد وتيرة التنمية المتسارعة، في كل أرجاء المنطقة.