10 أرقام قياسية تحط رحالها في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

حطت عشرة أرقام قياسية ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية في معرض فنون «المتحف المذهل» في دبي، وذلك في إطار جولة عالمية لمنتجات «كورنيت» الماركة السويسرية لأرون شوم.

من بين تلك المنتجات الغيتار المرصّع بالألماس والذهب، والمملوك لدار «آرون شوم» للمجوهرات في هونغ كونغ، ففي عام 2015 دخلت هذه التحفة الفنية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأثمن غيتار في العالم، إذ تحفل الآلة بما يزيد على 400 قيراط من الألماس و1.6 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطاً.

وقد تم تصميمها من قبل كاتب الأغاني والمصمم الموهوب مارك لوي. وتبلغ قيمة الغيتار الذي أُطلق عليها اسم «إيدن أوف كورنيت» 2 مليون دولار أمريكي، وتطلّب إنجازه فريقاً مكوناً من 68 حرفياً استغرقوا قرابة العامين ليخرج الغيتار إلى النور.

كما ضم معرض فنون «المتحف المذهل» الزائر غطاء تواليت مرصع بالألماس، في دبي، الذي قدمته شركة «كورنيت للمجوهرات»، المتخصصة في تصنيع المجوهرات الماسية، وقسم من مجوهرات «أرون شم» في هونغ كونغ، مرصع بـ40.815 ماسة، بلغ مجموعها 334 قيراطاً، بقيمة 1.28 مليون دولار.