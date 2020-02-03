عايض يوسف يتألّق على مسرح القرية العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

شهد المسرح الرئيسي في القرية العالمية، مساء الجمعة الماضي، حفلاً استثنائياً أحياه النجم السعودي الشاب عايض يوسف بمجموعة من أروع أعماله، وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين الذين استمتعوا بأغانيه المميزة، وشهد المسرح تفاعلاً استثنائياً عندما غنى يوسف أغنية «لأني فقت» الأجدد في سجله الغنائي. وقد تم نشر تفاصيل الحفل من قبل الضيوف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وتفاعل الجمهور على أنغام باقة من أروع أغاني النجم السعودي، خاصة أغنيات «بلا أدنى سبب» و«جزاه الله خير»، وغيرهما. وشهد الحفل الأول لعايض يوسف في دبي مشاركة آلاف الضيوف الذين رددوا معه كلمات أغنياته المتنوعة، إضافةً إلى الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الترفيهية التي تقدمها الوجهة بهدف توفير تجربة مميزة لهم.

ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف على تجارب الترفيه والتسوق والطعام المميزة التي توفرها أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم.