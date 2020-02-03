«دبي للثقافة» و«أوبر» تضيئان قصص تراث «دانة الدنيا» وجمالياتها

المصدر: دبي - البيان

في إطار جهودها لإثراء معارف المقيمين والزوار بالكنوز الثقافية التي تزخر بها مدينة دبي وتعزيز مكانتها عاصمة ثقافية عالمية.

وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع شركة «أوبر» الشرق الأوسط بهدف إطلاق النسخة الثانية من دليل «Hidden Cities: Dubai».

وهي مبادرة تتيح للجمهور التعرف إلى رصيد دبي الثري من القصص على لسان رواة خاضوا غمار تجاربها الثقافية الكامنة بين أحيائها.

وتتيح النسخة الجديدة من الدليل التي ستخُصَّص لزوار معرض «إكسبو 2020 دبي» تجربة ثقافية متميزة تقدمها «دبي للثقافة» بعناية كبيرة، مستلهمةً من أعلام الثقافة في الإمارة ورواة القصص من الجمهور، بغية تشجيع السيّاح والمقيمين على استكشاف أماكن ربما قد مروا عليها مروراً سريعاً، من دون التدقيق في تفاصيلها أو أماكن أخرى لم يكتشفوا خباياها بعد.

وسيتضمّن الإصدار الجديد من دليل «Hidden Cities: Dubai» حكايات يرويها أشخاص شرائح متنوعة في المجتمع، ومنهم رموز الثقافة وذوو الرؤى الملهمة.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «تزخر دبي بالمعالم الثقافية والتراثية الأصيلة، التي تُشكّل عوامل جذب مهمة للسائحين والمقيمين فيها على حد سواء، ونراهم يبحثون باستمرار عن وجهات جديدة ومتميزة ربما تختبئ في أروقتها وزواياها، لخوض تجربة تفاعلية أصيلة ومعاصرة في آن واحد.

وتنسجم هذه المبادرة مع رؤيتنا في دبي للثقافة الهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي في دبي وإثراء معارف الجمهور بالإرث الثقافي الغني فيها؛ إذ من شأنها أن تساهم في تسهيل وصول زوار الإمارة إلى ما تكتنفه هذه المدينة الأصيلة من درر ثقافية تستحق أن تسبر خفاياها وأن يرفع الستار عنها.

وفي هذا الإطار، يسعدنا أن نتعاون مع شركة أوبر الشرق الأوسط بهدف تسليط الضوء على الثراء الثقافي لدبي وتعريف الجمهور إلى المناطق التاريخية والمعالم الثقافية التي تزخر بها أرجاء الإمارة، وإبراز جمالياتها الآسرة والتجارب الفريدة التي توفرها».

وأضافت بدري: «تأتي هذه الاتفاقية كذلك في إطار جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي بوصفها الداعم الرسمي للشؤون الثقافية لمعرض إكسبو 2020 دبي».

وتعكس تكامل الأدوار وتضافر الجهود للارتقاء بالمشهد الثقافي في دبي ودعم الحدث الأروع في العالم الذي سيحتفي بالثقافة والعمل المشترك والابتكار تحت شعار:

«تواصل العقول وصنع المستقبل»، وجعله النسخة الأنجح على الإطلاق. من جهته، قال عبداللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر لشؤون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا:

نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع الركاب على جميع المعالم المهمة في مدينة دبي، سواء كانت معروفة لديهم أو لم يزوروها من قبل. ويتيح لنا هذا التعاون مع «دبي للثقافة» منح عملائنا وسيلة للتعرف على قصص وروايات تلقي الضوء على الأحياء والمناطق غير المكتشفة في المدينة، مقدمين لهم بذلك تجربة لا تنسى.

وإننا نجد في «دبي للثقافة» الشريك الأمثل للتعاون في إصدار النسخة الثانية من هذا الدليل، ونتطلع للبدء بالكشف عن كنوز دبي ووجهاتها التي لم تكتشف بعد.