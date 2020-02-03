تلفزيون دبي يفتح باب الاشتراك بـ«رواد الفضاء» 2

المصدر: دبي - البيان

تتويجاً للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول، وتماشياً مع رؤية الإمارات واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، أعلن تلفزيون دبي عن فتح باب الاشتراك بالموسم الثاني من برنامج الواقع الجديد «رواد الفضاء» (Astronauts) بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة تلفزيونية استثنائية مع نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية.

وأشار أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إلى الدور الريادي لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة في مجال مواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي في مختلف إمارات الدولة.

وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، وذلك من خلال برامجه المتنوعة وتغطياته التلفزيونية والإذاعية والرقمية على مدار دورات قنواته البرامجية التي لا تخلو من حضور لافت لمجموعة البرامج العلمية والثقافية.

والتي يقوم بإعدادها وتقديمها فريق إعلامي ومهني متخصص. وتوقف المنصوري، عند التغيرات التي سيلاحظها الجمهور، كذلك المفاجآت والتحديات الكبيرة التي تنتظر المشتركين الجدد، وذلك بعد فتح باب الترشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية لتلفزيون دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب البريد الإلكتروني والتواصل المباشر.

التزام دائم

وأضاف، أن تلفزيون دبي يؤكد على الدوام، التزامه الدائم وتماشي قنواته المتعددة مع رؤية الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، خاصة وأن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه العلوم يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي عندما التقى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن رحلة «أبولو» إلى القمر، حيث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء منذ ثلاثة عقود.