نجوم «البولشوي» عطر «موسيقى أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تتواصل فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية التي انطلقت 28 يناير الماضي وتستمر حتى 7 فبراير، حيث شهدت خشبة مسرح المجمّع الثقافي أول من أمس أمسية باليه ساحرة تحت عنوان «نجوم مسرح البولشوي».

وقدّم نجوم مسرح البولشوي، بما في ذلك النجمة أنيستاسيا ستاشيفيتش وكريستينا كريتوفا وإليونورا سييفينارد، ومارغريتا شاراينر، وراقصو الباليه دينيس رودكين وفياشيسلاف لوباتين، وإيغور تسفيركو جيكوب تيسي، حيث أبهروا الجمهور خلال فصلي العرض بأهم الرقصات.

وافتتح الفصل الأول مع عرض ثنائي لرائعة ماريو بيتيبا «الأميرة النائمة»، تلاها باليه «لهب باريس»، حيث أبدعت مارغريتا شراينر وإيغور تسفيركو بأداءٍ غير مسبوق، ثم اصطحب الراقصون الجمهور في مشهد الشرفة الأشهر من باليه «روميو وجوليت». وبعد ذلك قدّمت ستاشيفيتش ولوباتين عرضاً ساحراً لباليه «كروما»، فيما أبدع رودكين وسيفينارد بأداء باليه «سبارتاكوس»، ليختتم الفصل الأول بأداء منفرد للنجمة آنا تورازاسشفيلي لرائعة ميخائيل فوكين «البجعة المحتضرة».