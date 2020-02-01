كورونا يفتك بشباك التذاكر الصيني

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تبقَ آثار فيروس كورونا حبيسة حدود مدينة ووهان الصينية، بل خرجت منها لتصيب مدناً أخرى في أرض التنين، وتفتك بشباك التذاكر الصيني، ملحقة به خسائر فادحة، وذلك إثر قيام شركات الإنتاج والتوزيع بإلغاء عروض وافتتاحيات الأفلام التي كان مقرراً إقامتها خلال هذه الفترة، تزامناً مع احتفالات السنة الصينية الجديدة، والتي تعد موسماً تقليدياً، تعودت فيه شركات الإنتاج والتوزيع حصد الأرباح، نظراً لشدة الإقبال على صالات السينما خلالها، وكانت التقارير القادمة من الصين قد كشفت عن انخفاض أسعار أسهم شركات صناعة الأفلام نتيجة انتشار الفيروس، حيث تراجع سهم شركة «واندا فيلم» القابضة بنسبة 21%، في أول أسبوع من التداول، فيما شهدت أسهم الشركة يوم الخميس الماضي فقط انخفاضاً بنسبة 7%، أما أسهم شركة «علي بابا بيكتشرز» فقد هبطت بنسبة 13%، متأثرة بالحالة التي خلفها انتشار الفيروس.