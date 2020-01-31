بتهوفن ليس المؤلف الأكثر إبداعاً وفقاً لتحليل كمبيوتر

قد يكون الملحن لودفيغ فان بتهوفن الاسم الأعظم في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية، لكن تحليلاً للكمبيوتر أشار أخيراً إلى أنه ربما لم يكن الأكثر إبداعاً وتجديداً بين الملحنين، على الأقل فيما يتعلق بمقطوعاته على البيانو.

ووجدت الدراسة التحليلية الرقمية التي تناولت 19 مؤلفاً موسيقياً خلال الفترة ما بين 1700 و1900م، أن الملحن الذي تعد أعماله أكثر فرادة عن سابقيه، هو الملحن الروسي عازف البيانو، سيرغي راخمانينيوف، بل وأظهرت أن لودفيغ فان بتهوفن كان ربما من أقل الملحنين تجديداً، وفقاً لمقارنات أجراها الكمبيوتر لأعماله مع أعمال آخرين، وإن كان الأكثر نفوذاً خلال الفترة 1829 و1910م، وفقاً للتحليل.

وفي سبيل الوصول إلى استنتاجاتهم، عمد الباحثون في كوريا الجنوبية إلى تحليل أعمال كلاسيكية لمقطوعات على بيانو قام بتلحينها 18 مؤلفاً ما بين 1700 و1900، على ثلاث فترات: الباروكية، والكلاسيكية والرومانسية. فأوجدوا أولاً نموذج كمبيوتر يحتسب الدرجات بناء على مقدار اختلاف العمل عن مقطوعات سابقة. ودرسوا ثانياً كيفية اختلاف تلك المقطوعات عن أعمال سابقة للمؤلف نفسه، لتقييم مدى إبداع التكوين. وعلى هذا الأساس، حاز سيرغي راخمانينوف أعلى درجات من حيث التجديد. (إعداد: نهى حوّا)