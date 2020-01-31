دبي أوبرا تقدم عرضاً استثنائياً في يوم الحب

المصدر: دبي - البيان

على أنغام عرض «فورميدابل! أزنافور» الموسيقي الذي يحتفي بمسيرة الفنان شارل أزنافور، تتيح «دبي أوبرا» للمقبلين على الزواج فرصة لتخليد ذكرياتهم العابقة بالحب في رحاب المبنى الأكثر شهرة في دبي، تزامناً مع يوم الحب (13 ـ 14 فبراير).

حيث يتضمن العرض، الذي تقدمه «أوبرا دبي» بالتعاون مع «مجموعة برودواي إنترتينمنت جروب»، تذاكر لحضور «فورميدابل! أزنافور» ومفاجأة الشريك بتجربة فريدة من نوعها، يليها أمسية عشاء خاصة تحت أضواء النجوم في حديقة «دبي أوبرا» المطلّة على النوافير وبرج خليفة. وتكتمل التجربة على وقع أعذب الألحان الموسيقية لشارل أزنافور.

والتي سيبدعها العازف المنفرد لإضفاء لمسة ساحرة على أجواء الأمسية.

ويصحب عرض «فورميدابل! أزنافور» رواد الأوبرا إلى أزقة وشوارع باريس، المدينة الأكثر رومانسيةً في العالم. مستلهماً من الحقبة البوهيمية لاكتشاف مسيرة شارل أزنافور اللافتة وأغانيه التي أصبحت معروفة في شتّى أنحاء العالم، وتشكّل جزءاً لا يتجزّأ من التراث الموسيقي العالمي.

وتعليقاً على العرض، قال ناطق باسم «دبي أوبرا»: «يترّبع عرض (فورميدابل ! أزنافور) على عرش الإنتاجات الرومانسية التي قُدمت على خشبة المسرح، حيث ألهمت موسيقاه العديد من الأجيال في كافة بقاع العالم. ولا يحتفي العرض بحياة وموسيقى المغني شارل أزنافور فحسب، إنما يحمل في ثناياه أسمى مشاعر الحب والرومانسية».

الباليه الروسي

من جهة أخرى، تستضيف دبي أوبرا استعراضاً لنجوم الباليه الروسي يومي 27 و28 مارس، حيث ستؤدّي مجموعة من أبرز نجوم الباليه في روسيا باقة مختارة من روائع مشاهد الباليه الكلاسيكي مثل «بحيرة البجع»، و«جيزيل»، و«رومويو وجولييت»، وغيرها.

حيث سيبدع في هذه الاستعراضات 8 من أشهر نجوم الباليه الروسي الذين قاموا بأدوار رئيسة في عروض الباليه الأكثر شهرة في أبرز المسارح العالمية، ويتيح هذا العرض لعشاّق الباليه المخلصين مشاهدة مقتطفاتهم المفضلة من أشهر كلاسيكيات الباليه، كما سيستقطب أيضاً الجمهور الجديد الذي يسعى إلى تجربة أفضل ما في هذا النوع من الرقص.