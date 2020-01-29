منحوتة منسية في الأدراج بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اكتشف متقاعد بريطاني، أخيراً، أن منحوتة الكلب القديمة التي تركها له والده بعد وفاته والتي بقيت لسنوات في أدراج مرآبه، ربما تساوي 3 ملايين جنيه إسترليني.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يكن يدرك المتقاعد البالغ 66 عاماً، قيمة جوهرة اليشم الصغيرة عندما وجدها في خزانة أدراجه.

والده كان تاجر أحجار كريمة هندي وهاجر إلى بريطانيا في الستينات. وعندما توفي بعمر 96 عاماً في عام 2002، تُركت التميمة في خزانة أدراج في مرآب نجله ونسي أمرها تماماً.

وقد اكتشفها ألفرد كوريا في منزله في تانتون بمقاطعة سمرست، بالصدفة عندما كان يفتش في الأدراج، لكن لم تكن لديه فكرة عن قيمتها الفعلية.

يُعتقد أنها مصنوعة قبل 4 أو 5 آلاف عام، ويمكن تتبعها إلى العصر الحجري في الصين.

وأكد الخبير في الفنون الآسيوية ألكسندر كلمنت في مزاد "هالز"، بعد تفحص الحجر الكريم عن قرب، أنه قديم جداً ومصنوع من اليشم، وسعّر التميمية ما بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه إسترليني. وإلى ذلك، أفادت كلية لندن للدراسات الشرقية والآسيوية إن التميمة ربما يعود منشأها لجنوب غرب الصين.

قال كوريا لصحيفة "ذا صن" إن والده جمع كل أنواع القطع، لكنه نظر إلى هذا الكلب على أنه حلية لا قيمة لها، ويبدو أنه كان مخطئاً إلى حد ما.

ويعتقد المتقاعد الآن بعد أن أجرى أبحاثه الخاصة أن التميمة كانت مدفونة مع صاحبها قبل أن تسرق على يد لصوص القبور وتباع لوالده.