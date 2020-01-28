جائزة «أبوظبي 2020» ليحيى الفخراني

المصدر: (وام - القاهرة)

منح مهرجان أبوظبي جائزته لعام 2020 للممثل المصري يحيى الفخراني، حيث سلمته الجائزة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، في حفل خاص أقيم في دار الأوبرا المصرية، بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية، ولفيف من أسرة وأصدقاء الفنان.

وقالت هدى الخميس، في حفل تسليم الجائزة: «نكرّم اليوم وبكل امتنان يحيى الفخراني، الطبيب الذي اختار المهنة الأصعب والأقسى، مهنة الفن، اختارها مؤمناً بأن الفن والثقافة والعلم والتنوير هي الركائز الأساسية لنهضة الإنسانية، بل إنها نبض وجودنا».

ويعد هذا المهرجان الذي تأسس في 2004 أضخم مهرجان فني وثقافي بالخليج، ويسلم جائزته بشكل سنوي «لأصحاب العطاءات الاستثنائية على مرّ حياتهم في مجال الفنون والثقافة».