إقبال كبير على تذاكر «الإمارات للآداب»

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت تذاكر فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب تنفد، حسب ما أشار منظمو المهرجان، الذين يحضون الجماهير على المبادرة لحجز ما يتطلعون لحضوره من الفعاليات الخاصة قبل أن تفوتهم الفرصة.

يجمع المهرجان بدورته المقبلة مجموعة مبدعين مثل: سيسيليا ماكدوال، كما يضم فعاليات خاصة أبرزها أمسية «أبيات من أعماق الصحراء»، وحفل الختام الخيري الذي يهدف لجمع الأموال لمساندة الأطفال اللاجئين، إضافة لفعاليات أخرى حافلة بالتجارب والخبرات التي لا يمكن تفويتها.

ويفتتح المهرجان برنامجه بأمسية «أبيات من أعماق الصحراء» التي تحتضن أرقى مستويات الترفيه الثقافي في كنف الكثبان الصحراوية، حيث يلتقي شعراء العالم بالجمهور، ويلقون أشعارهم بلغاتهم المتنوعة.

ويشتمل حفل الختام على أمسية استثنائية فيها الموسيقى والشعر والقراءات، هدفها دعم برامج «دبي العطاء» للأطفال اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة.