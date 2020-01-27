فن العمارة صور تحكي إنجازات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تم الإعلان مؤخراً وبعد إقفال باب التصويت عن الفائزين بجائزة مصور فن العمارة للعام 2019 ضمن فعالية تديرها المؤسسة المعتمدة للمباني احتفاءً بصناعة البناء والعمارات القائمة من حولنا.

وقد ذهبت جائزة الجمهور إلى المصور الفوتوغرافي ألكسندر بورموتين عن اللقطة المميزة لمحطة المترو في موسكو. أما لجنة الحكام فقد اختارت أن تمنح جائزتها للمصور بيدرو لويس أجورياغيرا سايز لصورة رائعة التقطها لمبنى مدينة الفنون والعلوم في بلنسيا الإسبانية. حيث وبسبب انعكاس الماء ليلاً يبدو البناء أشبه بصورة سمكة تعود لما قبل التاريخ ربما لكن قلبها لا يزال ينبض بالحياة كما يقول سايز.

كثيرة هي الصور التي اندرجت أسماء ملتقطيها على اللائحة القصيرة، لاسيما صورة جسر إيفل في مدينة بورتو البرتغالية للمصور بوسوا نيتو، ومركز مدينة هامبورغ الألمانية حيث طرح من خلالها المصور مشهدية التناغم بين العمارات القديمة والحديثة. واختارت المصورة أغنيس سانفيتو الحائط الأحمر في إسبانيا حيث أشارت إلى أن المشهد يجسّد إحساس الضوء واللون في فن التصوير الذي تستمتع به كثيراً، كما تقول ويحتل أهميةً كبرى في عملها.