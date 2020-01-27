«أسرار وحكايات» يروي تاريخ أسرة محمد علي

المصدر: القاهرة - البيان

يتناول هذا الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «قصور الأمراء والباشوات.. أسرار وحكايات»، بالبحث والدراسة جانباً آخر مختلفاً لأسرة محمد علي باشا، وهي قصور لعدد من الأمراء والأميرات.

ووفق مؤلف الكتاب الباحث أحمد فرج عبدالحميد، فإن هذه القصور، التي يتضمنها الكتاب، تنتشر في نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية، والتي ربما نصادفها يومياً أو نسمع عنها باستمرار، لكن لا نعرف الكثير عن حياة أصحاب هذه القصور وأسرار بنائها، إذ يتناول الكتاب سرداً مفصلاً لـ 11 قصراً وكذلك 5 استراحات ملكية كانت تمثل قيمة كبيرة، وشهدت على أحداث جسام، فيستعرض الكتاب أسرار حياة هؤلاء الأمراء ومدى تأثيرهم في مجتمعهم وتأثرهم به.

يبدأ الكاتب بقصر الأمير محمد علي بالمنيل الذي يعد تحفةً معمارية، وينتقل الكاتب قليلاً إلى شرق النيل حيث قصر الأميرة نعمة الله توفيق ويطلق عليه قصر التحرير، ثم قصر عائشة فهمي «مجمع الفنون» بالزمالك أيضاً، ثم قصر الميناهاوس في محيط هضبة الأهرام، ويتناول الكتاب قصر الأميرة فائقة هانم وهو حالياً مقر وزارة التربية والتعليم، ثم قصر أحد الباشوات الكبار وهو السكاكيني باشا الذي يقع بمنطقة الظاهر.

وينتقل بنا الكاتب إلى الإسكندرية، حيث قصر الأمير عمر طوسون وهو مقر كلية الفنون الجميلة حالياً، ويسرد قصة قصر آخر للأمير عمر طوسون بمنطقة شبرا بالقاهرة ثم قصر الأميرة فاطمة حيدر بالإسكندرية، والذي يعرف بقصر المجوهرات حالياً، ويختتم بقصر البارون بمصر الجديدة، وفي جزء آخر من الكتاب يتناول الاستراحات الملكية الأهم وهي استراحة الأهرام، استراحة الجزيرة، استراحة ركن حلوان، كشك وقصر الإسماعيلية، ثم قصر الدار البيضا. ويعد هذا الكتاب هو الثاني للباحث بعد كتابه الأول «القصور الرئاسية في مصر.. تاريخ كنوز أسرار»، الذي تناول خمساً من قصور الحكم في مصر وكان مأخوذاً عن رسالة ماجستير للكاتب.