مصممة عالمية: دبي عاصمة الموضة

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مصممة الأزياء الهولندية المصنفة بين الأشهر عالمياً، إيريس فان هيربن، سعادتها الكبيرة للحضور إلى دبي خلال مشاركتها أخيراً في أسبوع الموضة العربي، ووصفت هيربن دانة الدنيا، كما نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في موقعه على تويتر أمس نقلاً عن قناة يورونيوز، بأنها عاصمة الموضة في العالم، موضحة أنها تعد مكاناً خاصاً وحيوياً يحتضن الإبداع والمبدعين.

وقالت، إنها تحضر للمرة الثانية إلى دبي، وهي تخطط للحضور والعطاء والإبداع انطلاقاً من دبي أكثر فأكثر، إذ إن صناعة الموضة فيها متفردة ونشطة، والمستقبل يحمل ويعد بالكثير من التقدم في هذا الحقل ضمن دبي، فهي تستكشف طرقاً جديدة للتعامل مع صناعة الأزياء. وتابعت: وأشعر بالفعل أن بيئة الإبداع والحياة في المدينة تناسب طريقة عملي، فهي قائمة على الابتكار والتجديد في الإبداع.