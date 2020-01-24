أميمة الخميس تشارك في «الإمارات للآداب»

المصدر: (دبي - البيان)

يستضيف مهرجان طيران الإمارات نخبة من الكُتَّاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم، ليشاركوا تجاربهم وخبراتهم مع جمهور المهرجان.

ومن أبرز الكُتَّاب الذين يستضيفهم المهرجان الروائية السعودية أميمة الخميس، الحائزة جائزة نجيب محفوظ عن روايتها «مسرى الغرانيق في مدن العقيق» عام 2018، وتم ترشيحها للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2019.

كما نشرت الخميس أربع مجموعات قصصية منذ العام 1993، نشرت روايتها الأولى «البحريات» عام 2006 ثم ترجمت إلى الإنجليزية عام 2019. كما وصلت رواية «الوارفة» إلى القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية لعام 2010. وأصدرت رواية «زيارة سجى» عام 2013. وستقدم الخميس خلال المهرجان جلسة بعنوان «الكتابة عبر القارات»، بتاريخ 7 فبراير المقبل.