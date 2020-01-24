قصر الحصن يستضيف وثائقي «تاريخ الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة إيمج نيشن أبوظبي أن سلسلتها الوثائقية الضخمة «تاريخ الإمارات» ستُعرض للجمهور اليوم وغداً، على هامش فعاليات برنامج «العودة إلى الماضي» المُقام في قصر الحصن.

وسيتم عرض الحلقة الأولى من هذه السلسلة الوثائقية، بعنوان «المجتمع»، باللغتين العربية (6:00 - 6:45 مساءً)، والإنجليزية (8:00 - 8:45 مساءً)، بينما تُعرض الحلقات التالية، والتي تتطرّق إلى موضوعات «الابتكار» و«التجارة» و«الإيمان» و«الوحدة»، كلّ يوم جمعة خلال الأسابيع الأربعة التالية.

وسيكون الزوار على موعد مع عرض ثري، من الساعة 4:00 - 10:00 مساءً، يستكشفون فيها القطع الأثرية المعروضة في هذه السلسلة الوثائقية باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي والتصوير المجسم لتأخذهم في رحلة إلى الماضي، كما سيتم تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية لمختلف الأعمار.

وتؤرخ هذه السلسلة الغنية والفريدة لنحو 125 ألف عام من تاريخ الإمارات، منذ العصر الحجري القديم وصولاً إلى قيام الاتحاد عام 1971. وتتوافر السلسلة الوثائقية بحلقاتها الخمس للمشاهدين على شبكتي دو واتصالات عبر خدماتهما الخاصة ببثّ الفيديو حسب الطلب.

بينما يُعرض الإصدار العالمي للسلسلة الوثائقية المؤلف من ثلاثة أجزاء ضمن البرامج الترفيهية المقدمة على متن رحلات طيران الاتحاد وطيران الإمارات. يُذكر أن برنامج «العودة إلى الماضي» المُقام في قصر الحصن يحتفل بالتراث الإماراتي المحلّي عبر مجموعة من الفعاليات التي تتضمن عروض الأداء وعربات الأطعمة وغير ذلك من خيارات التجزئة.

إنتاج مشترك

تُعد سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية إنتاجاً مشتركاً لـ «إيمج نيشن أبوظبي»، الشركة الرائدة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي والحائزة جائزة الأوسكار.

وشركة «أتلانتيك برودكشنز»، إحدى أهم شركات الإنتاج المختصة بالبرامج الواقعية في العالم والحائزة جوائز إيمي وجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون «بافتا». وقد اعتمدت سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية على مجموعة من التقنيات العصرية، مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI) والتصوير بتقنية 360 درجة.

كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية التي لم تعرض من قبل، لتسفر بذلك عن برنامج لم يشهد له مثيل على مستوى المنطقة.