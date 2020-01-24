أشعار حمدان بن محمد تحلق في فضاءات العالم

المصدر: دبي - البيان

تعزيزاً للجهود المتضافرة المشتركة في سبيل ترسيخ الهوية الوطنية، أعلنت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تعاونها مع طيران الإمارات، في توفير باقة من المواد المسموعة على متن رحلاتها، التي تصل إلى أكثر من 150 وجهة كل عام، على رأسها أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

جاء الإعلان عن التعاون المشترك بين الطرفين، خلال لقاء الطاولة المستديرة، الذي جمع عدداً من وسائل الإعلام المحلية في القرية التراثية بالقرية العالمية، أول من أمس.

وتتضمن الباقة المختارة، مجموعة من الفواصل التي أنتجتها إذاعة الأولى حصرياً لتبث عبر أثيرها، وهي فواصل: السنع، والمتوصف وقصيد فزاع.

أهداف وطنية

وأوضحت نتالي أواديسيان مدير إدارة شبكة الأولى الإذاعية، أن التعاون مع طيران الإمارات، يعد خطوة نحو توحيد الجهود، وتحقيق الغايات المنشودة، لتصب جميعها في دعم الأهداف الوطنية، وقالت: نحن سعداء بالتعاون مع طيران الإمارات، لتوفير مواد مسموعة على متن أسطول طائراتها، لإثراء تجربة المسافرين بالموروثات الاجتماعية الإماراتية.

وأضافت أواديسيان: المواد التي تم توفيرها لطيران الإمارات، مبدئياً، تضم قصيد فزاع، وهي مجموعة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وفواصل مأخوذة عن كتاب «السنع»، الذي يلقي الضوء على الكثير من العادات الإماراتية، بينما تحتوي الفواصل المأخوذة عن كتاب «المتوصف»، على معظم الأمثال الشعبية الإماراتية، وجميع هذه المواد تتسم بطابعها الاجتماعي الغني بالمفردات المحلية، وبلاغة التشبيه، وتكشف جانباً كبيراً من الصور الحياتية القديمة لأهل الإمارات.

محتوى محلي

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: نعتز بثقافتنا الوطنية، ونفخر بنشرها عبر شبكة خطوطنا العالمية، وذلك من خلال ضيافتنا وخدماتنا المتميزة، والأطباق والمأكولات الإماراتية التي نقدمها على رحلاتنا، إضافة إلى المحتوى المحلي عبر نظامنا للترفيه الجوي. ويشكل المحتوى المسموع الذي أنتجه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث HHC،.

وشبكة الأولى الإذاعية، إضافة قيّمة إلى 4500 قناة يوفرها نظامنا الترفيهي، حيث يقدم لعملائنا فرصة فريدة للاطلاع على ثقافة دولة الإمارات وتراثها العريق. وتعد «الأولى» إذاعة إماراتية تراثية وطنية، ومنبراً إعلامياً لجميع الأحداث المحلية والوطنية، وتنتج مواد حصرية وبرامج وفواصل تتناول وتعالج القضايا والتحديات الاجتماعية، ومواضيع تثري ثقافة المستمعين.

آفاق واسعة

من جهة أخرى، أشارت هند بن دميثان مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن آفاق التعاون مع طيران الإمارات، تتسع لعدد كبير مما يقدمه المركز.

وقالت: ما يميز المركز، هو التنوع الشمولي في مجال صون التراث الثقافي غير المادي لدولة الإمارات، سواء في الفعاليات والأنشطة والبطولات، أو الجوانب الأكاديمية والعلمية والإعلامية. لذا، تتطلع إدارة الفعاليات أيضاً للتعاون مع طيران الإمارات، لعرض جزء من مسيرة حفظ التراث وأصالته، بأنماط غير تقليدية.

عادات أصيلة

يذكر أن عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، قد أصدر كتابين مهمين يلقيان الضوء على أسس الثقافة الإماراتية ذات الجذور العربية الأصيلة.

فالأول هجاء تحت عنوان «المتوصف»، واستغرق جمعه وتأليفه سنوات طويلة، ويعد أحد أهم إصدارات المركز، أما الثاني فيحمل عنوان «السنع»، ويقدم في المؤلف بعضاً من سماحة الخلق والتعامل والإنسانية التي يتحلى بها أبناء المجتمع الإماراتي.