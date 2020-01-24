آمال ماهر تستعد لعيد الحب بأغنية جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت في تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لإطلاق أغنية منفردة من الألبوم في «عيد الحب».

إضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة لنفس المناسبة ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام لفيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة «قريباً Soon» في نهاية الفيديو. يذكر أن آخر ألبومات آمال ماهرتم طرحه في يناير 2019 بعنوان «أصل الإحساس» من إنتاج شركة «فيولين»، وضم 16 أغنية.