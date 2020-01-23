42.000 عدد زوار القرية العالمية يومياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه على مستوى المنطقة، عن تحقيقها لأرقام قياسية جديدة في متوسط أعداد الضيوف اليومي بنحو 42 ألف ضيف تستضيفهم يومياً، ما يعزز مكانتها ويؤكد تنافسيتها كإحدى أكبر الوجهات الترفيهية في العالم بأجنحتها المتنوعة التي تمثل ثقافات أكثر من 78 دولة.

وأظهر التقرير العالمي لزيارات معالم الجذب الترفيهية الصادر عن رابطة المدن الترفيهية (TEA) بالشراكة مع «إيكوم» (AECOM)، أن متوسط أعداد الزوار اليومي في «ماجيك كينجدوم» لديزني في أورالندو وصل إلى 57 ألف زائر لتكون في المرتبة الأولى عالمياً، تليها «ديزني لاند» أنهايم في كاليفورنيا مع متوسط 51 ألف زائر يومياً، ثم «ديزني لاند» طوكيو مع 49 ألف زائر يومياً.

و«ديزني سي» طوكيو في المرتبة الرابعة عالمياً مع متوسط 40 ألف زائر يومياً. وقد استقبلت القرية أكثر من 3.5 ملايين ضيف خلال أول شهرين من الموسم الحالي.

واستطاعت القرية العالمية خلال مواسمها المتعاقبة ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة، عبر التزامها برؤية دبي السياحية، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رئيس للجذب السياحي في المنطقة.

مكانة عالمية

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «تتألق دبي بإرثها ومكانتها العالمية كوجهة جاذبة للسياح الراغبين بالاستمتاع بتجارب استثنائية على كافة المستويات.

ولطالما كانت دبي سبّاقة في قطاع الترفيه في المنطقة حتى أضحت مثالاً يحتذى في هذا المجال. وانطلاقاً من تلك المكانة، تعمل القرية العالمية على تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، بمواصلة جذب أعداد قياسية من الضيوف على امتداد مواسمها.

فمنذ تأسيسها في العام 1997، استضافت القرية العالمية أكثر من 90 مليون ضيف ليعكس هذا الرقم الجهود الكبيرة لفرق العمل لتوفير أفضل التجارب للضيوف في ضوء التطوير والتحسين المستمر لمرافقنا وعملياتنا وفعالياتنا مع استهداف المركز الأول بين الوجهات الترفيهية العالمية».

وأضاف أنوهي: «مع سعينا لتقديم أضخم العروض المميزة والتجارب العالمية الفريدة، استطاعت القرية العالمية الوصول بنسبة مؤشر سعادة ضيوفها خلال الموسم الحالي إلى 9.1 من 10 حتى الآن...».

تخطيط سليم

وتابع أنوهي : «يعود ما تحقق من إنجازات إلى التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق لأهداف التطوير مع شركاء النجاح المؤسسين للقرية العالمية منذ انطلاقها، حرصاً على تحسين وجهتنا بالتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين.

وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم خدمات وعروض وفعاليات بالغة التنوع، بالتعاون مع أكبر الشركات الاستشارية العالمية لوضع أساس قوي يكفل مواصلة رحلة نجاح بما يفوق توقعات ضيوفنا ويمنحهم السعادة التي طالما ارتبطت باسم دبي ودولة الإمارات».

وأضاف: «سنحتفل العام المقبل باليوبيل الفضي لوجهتنا مع الموسم رقم 25، الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في قصة نجاح القرية العالمية، عبر الانطلاق في بداية جديدة تعزز موقعنا ضمن الوجهات الترفيهية الرائدة في العالم.

حيث نعمل حالياً مع إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتخطيط المنتزهات الترفيهية العالمية الكبرى، على إعادة هيكلة موقع القرية العالمية وتطويره، إضافةً إلى تقديم صورة مبتكرة جديدة تتماشى مع تطلعاتنا المستقبلية».

نجاحات

ويبشر الموسم الحالي حتى الآن بنجاحات قياسية جديدة، حيث حققت القرية أرقاماً قياسية جديدة في أعداد الضيوف الذين توافدوا عليها من داخل الدولة وخارجها خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 48، بنحو 140.000 ضيف في يوم واحد.

وأظهرت أحدث البيانات الصادة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن القرية العالمية استقطبت 24% من السياح الذين زاروا دبي خلال النصف الأول من عام 2019 لتكون الوجهة الترفيهية الأولى في استضافة السياح في الإمارة.

إرث

بدأت قصة نجاح القرية العالمية في العام 1997 على شاطئ خور دبي، لتشهد بعدها توسعات كبيرة عبر استضافة الكثير من الأجنحة التي تعكس ثقافات الدول المختلفة.

فضلاً عن مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية المختلفة والحرف اليدوية الأصيلة والعروض الترفيهية والثقافية..وغيرها من الفعاليات المفضلة لدى الملايين، وشهدت القرية العالمية نمواً سنوياً في عدد الضيوف ليصل مجموع زيارات الموسم الماضي إلى أكثر من 7 ملايين ضيف على مدى 166 يوماً.

وقد حققت نجاحات استثنائية منذ انطلاقها، حيث نظمت فعاليات مميزة لمدة 31 يوماً بمنطقة بلغت مساحتها 50,000 متر مربع على خور دبي.

وتطورت الوجهة على نحو استثنائي خلال 24 موسماً لتصل مساحتها في موقعها الحالي بدبي لاند إلى 1.6 مليون متر مربع، وتستقبل الملايين من الضيوف في كل موسم.

ويساهم أكثر من 10,000 شريك للنجاح يعملون مع القرية العالمية يومياً، ويمثلون أكثر من 100 جنسية، في تحقيق أضخم النجاحات التي تشهدها حالياً، إذ يسهمون في تمكين القرية العالمية من توفير أعلى درجات الراحة لملايين الضيوف.



