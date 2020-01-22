دبي 2020 فعاليات عالمية متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تواصل دبي في الربع الأول من العام الجديد استقبال المزيد من الفنانين العرب والعالميين في حفلات حيّة تقام في عدّة مواقع في المدينة.

إضافة إلى استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية وفنّيّة ورياضيّة تضمن للجميع الاستمتاع بأجواء متميّزة في هذا الموسم. ويمكن للجمهور الاطلاع على كافة الفعاليات وشراء تذاكر العروض والحفلات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

حفلات موسيقية

وتشمل القائمة الطويلة من فعاليات دبي للربع الأول من العام حفلة من المنتظر أن يحييها الفنان راشد الماجد في 30 يناير في صالة كوكا كولا أرينا. وستشهد الأمسية ذاتها حفلاً لصاحب الصوت الماسي الفنان ماجد المهندس. كما يكون الجمهور على موعد كذلك مع النجم العالمي جون لجند، في صالة كوكا كولا أرينا يوم الجمعة 31 يناير 2020، فيما ستفتتح الحفل الفنانة السورية فايا يونان.

ولعشاق الموسيقى الغربية تقدم لهم دبي حفلاً للنجم الإنجليزي روبي ويليامز بتاريخ 24 يناير في «ذي بوينت» بنخلة جميرا، فيما سيقدم في اليوم ذاته نجم الروك الهندي «براتيك كوهاد» أغانيه في «ذا روتوندا، سيزارز بالاس بلوواترز».

ويعود مهرجان «رد فست دي أكس بي» في دورته السابعة في عام 2020 ليقدّم عروضاً حيّة لأبرز الفنانين العالميين على مسرح مدينة دبي للإعلام على مدار يومي 6 و7 فبراير. وأما عشاق الموسيقى اللاتينية فموعدهم بتاريخ 14 فبراير، مع النجم الكولومبي «مالوما» في صالة كوكا كولا أرينا.

عالم الجاز

يعود «مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز» إلى دبي ليقدم لجمهوره كوكبة من النجوم، ثم يليه عرض فرقة الروك الأمريكي «وَن ريبوبليك» كل ذلك من 26 إلى 28 فبراير على مسرح مدينة دبي للإعلام. كما تشهد صالة كوكا كولا أرينا عودة مغني الراب الأمريكي العالمي «راس» بتاريخ 27 مارس.

ويستضيف مسرح دبي أوبرا على مدار 3 أيام من 23 حتى 25 يناير العرض الحيّ لقصة «الأمير الصغير». كما سيكون عشّاق فرقة «أبا» على موعدٍ مع أكبر عرض تكريمي لها في دبي أوبرا يوم 7 فبراير بعنوان «بورن أغين».

كما تستضيف دبي أوبرا فرقة البوب النرويجية «آ-ها» ضمن جولتها العالمية «هانتنغ هاي أند لو» وذلك خلال يومي 10 و11 فبراير. وتعود «ليا سالونجا» إلى دبي أوبرا في 5 و6 مارس.

أمسيات الضحك

يقدّم نجم الكوميديا البريطاني «روميش رانغاناثان» عرضه على خشبة المسرح مساء يوم الجمعة 20 مارس في مركز دبي التجاري العالمي. فيما يقام على مسرح كوكا كولا أرينا أحد أضخم عروض الكوميديا لعام 2020.

حيث يحيي الفنان جو كوي أمسيته الضاحكة في دبي في 20 يناير، تعقبها أمسية أخرى عشيّة 24 من يناير للفنان «كابيل شارما». كما سيكون عشاق الكوميديا على موعد مع عروض «لافتر فاكتوري» الجديدة بعنوان «كومبليتلي رونغ». وأما الممثل الكوميدي الفرنسي «مالك بنطلحة» فسيخطف الأنظار في «ذا روتوندا، سيزارز بالاس» مساء يوم 26 مارس.

فن وثقافة

يعود مهرجان القوز للفنون لينعش السركال أفنيو، خلال يومي 24 و25 يناير تحت عنوان «البحث عن»، كما تقام فعاليات الدورة الـ14 من معرض «آرت دبي» الدولي من 25 إلى 28 مارس 2020. ولمحبي المطالعة والثقافة، يعود لهم «مهرجان طيران الإمارات للآداب» في دورته الـ12 في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي من 4 إلى 9 فبراير.

رياضة

يُمكن للعدّائين المحترفين وهواة الركض المشاركة في سباقاتٍ لمسافة 10 كلم و4 كلم في الدورة الـ21 من «ماراثون ستاندرد تشارترد السنوي» يوم 24 يناير.

فيما ستقام بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للجولف» في دورتها الـ31 في الفترة من 23 إلى 26 يناير في نادي الإمارات للجولف. ولعشاق البولو، سيكون عليهم التوجه إلى منتجع ونادي الحبتور للبولو، حيث تقام بطولات Polo Masters Cup وSilver Cup، من 10 إلى 12 فبراير 2020.

وبإمكان عشاق سباقات الهجن التوجه إلى مضمار المرموم لسباقات الهجن خلال الفترة من 1 حتى 13 فبراير لحضور فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن.

وتعود بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس مرّة جديدة في 2020. فيما تقام فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ27 في «دبي هاربور» خلال الفترة من 10 إلى 15 مارس. فيما يحتفي كأس دبي العالمي، سباق الخيل الأغنى في العالم، بالذكرى الـ25 على انطلاقه وذلك في 28 مارس 2020. وهو بلا شك سيكون يوماً مليئاً بالمنافسات الممتعة والترفيه والموضة.