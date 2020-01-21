«موشنجيت دبي» يحتفي بالسنة الصينية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

فعاليات ثرية تتضمن رقصات التنين، ومسيرة ماستر بو، والطعام الصيني الشهي، والأسواق التقليدية وعروض الكونغ فو وغيرها الكثير، من يوم غد وحتى 8 فبراير، بجانب عروض وفقرات احتفالية ترفيهية متنوعة، يحتضنها موشنجيت دبي، ضمن مهرجانه الثقافي الخاص بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.

ويعكس تشينا هاوس الواقع بـ«استديو سنترال» في موشنجيت دبي، المتألق بصخب اللونين الأحمر والذهبي، مجموعة تقاليد صينية أصيلة، ويقدم رقصات التنانين الشيّقة والاستعراضات الساحرة لرقصات الأسود من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع. كما يمكن للجمهور الاستمتاع بعروض مسيرات ماستر بو التي تضم أبطال أفلامهم المحبوبين.

وهذا علاوة على أجواء الاحتفالات الرائعة في نزهة على الأقدام بين أرجاء السوق التقليدي الحافل بالمشغولات الفنية ومنتجات الحرف اليدوية، وأطايب الأطباق الصينية الشهيرة.