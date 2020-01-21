12 كاتبة عالمية في «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مهرجان طيران الإمارات للآداب 12 كاتبة عالمية بارزة في دورته 12، ويسلط الضوء هذا العام على الكاتبات المشهورات اللواتي يساعدن في جعل العالم أفضل.

يلقي الضوء على جهودهن بينما يحاولن تقديم أفكار جديدة، وتقييم القضايا من خلال حياة شخصيات أعمالهن.

وتقام دورة المهرجان 2020 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الفترة (4-9) فبراير، في إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي؛ بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث.

قائمة

ويستضيف المهرجان في دورته الثانية عشرة: الكاتبة جوخة الحارثي، الفائزة بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019، عن رواية «سيدات القمر»، وهدى بركات، الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019 عن روايتها «بريد الليل».

والعمانية ليلى عبد الله، صاحبة «دفاتر فارهو». والعراقية إنعام كجه جي، التي تم ترشيح روايتها «النبيذة» للجائزة العالمية للرواية العربية 2019. والسعودية أميمة الخميس، الحائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2018 عن روايتها «مسرى الغرانيق في مدن العقيق».

وتضم قائمة ضيفات المهرجان، الإماراتية صالحة عبيد صاحبة «لعلها مزحة». وإدنا أيدن إسماعيل، وزيرة خارجية الصومال في الفترة (2003– 2006)، التي سجلت سيرتها الذاتية في كتابها «امرأة من الأوائل». وفاطمة بوتو، التي تطرح بروايتها الجديدة، «الهاربون»، جملة أسئلة.

وتشمل القائمة كذلك، نوجين مصطفى، التي بدأت رحلتها كونها لاجئة على كرسيّ متحرك، وستسرد لنا قصتها الحقيقية المدهشة التي حدثت عام 2014. و«نادية حسين» مؤلفة كتب الطهو الأكثر مبيعاً. والكاتبة تياري جونز صاحبة أفضل الكتب مبيعاً على مستوى العالم. والكاتبة كلير ماكنتوش، مؤلفة «تركتك ترحلين»، الحائزة العديد من الجوائز.