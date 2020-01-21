«القوز للفنون».. واحة الثقافات والإبداع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يعود مهرجان القوز للفنون، في نسخته الثامنة، التي تنطلق في 24 الجاري، حاملاً في جعبته أنشطة عديدة ومعارض فنية وعروضاً للأفلام ومنصات خاصة للموسيقى، ستغطي كل طرقات السركال أفنيو.

فيما يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تذوق أطعمة مختلفة الجنسيات. وفق القائمين على المهرجان، فهذه الدورة تعد الأكبر من نوعها، حيث يستكشف المهرجان من خلالها مفهوم البحث، ويقدم تركيبات فنية تعرض في الهواء الطلق، كما يدشن أيضاً معرض «طعام: أكثر من أن يحتويه الصحن».

رسم حي

في جعبة المهرجان الذي يمتد على يومين، تبدو الفعاليات مغرية والمفاجآت كثيرة، ففي الموسيقى، ستكون فرقة «السبعة وأربعين» (47 Soul) الفلسطينية حاضرة في المكان، حيث تجمع الفرقة بين الدبكة التقليدية والإيقاع الإلكتروني، لتقدم جانباً من أغنياتها وعلى رأسها «ايفري لاند از هولي لاند».

وهناك أيضاً عرض «انصاف» الراقص، الذي تقدمه فرقة سمة للمسرح الراقص، والعرض من تصميم الفنان الفلسطيني علاء كريميد.

ويتناول من خلاله مجموعة من القضايا والمفاهيم العربية، إلى جانب عدد من ورش العمل التي يستضيفها «ذا كورت يارد» والتي تركز على مسرح كورت يارد الارتجالي، وأداء رسم حي يقدمه علي رضوي، وكذلك ورشة عمل فن اللا نفايات التي تقدمها ياسمين سيناي. بالإضافة إلى ذلك سيضم الحدث أيضاً مهرجان شورت اند سويت، الذي يقدمه ذا جانكشين.

أما من إفريقيا، فيقدم المهرجان معرض «إفريقيا والدول الخمس والأربعين الأخرى: تركيز على جنوب إفريقيا»، حيث يستكشف المعرض المشهد الثقافي والفني.

ومطبخ جنوب إفريقيا، بينما تنظم جلف فوتو بلس، جولة تصوير في القوز، وورشة عمل السيانوتايب، ليصحب غاليري «ذا جام جار» الصغار في جولة واسعة بين المعارض الفنية، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف الفنون، باعتبارها واحدة من صور التعبير المختلفة التي يستخدمها الإنسان.

سينما وطعام

السينما لم تغب عن المهرجان هذا العام، حيث يسلط الضوء هذه المرة على «مهرجان ريل فلسطين السينمائي السنوي» الذي يستكشف صناعة السينما في فلسطين، حيث تعرض سينما عقيل بالتعاون مع السركال أفنيو، خلاله باقة من إنتاجات صناع الأفلام الفلسطينيين، وعلى رأسهم المخرج إيليا سليمان الذي يعود بفيلمه «إن شئت كما في السماء»، وثلة من الأفلام الأخرى.

على الطرف الآخر، يعيد المهرجان تعريف ثقافة الطعام، من خلال معرض «طعام: أكثر من أن يحتويه الصحن»، حيث يدعو من خلاله الزوار إلى هذا المعرض الذي سبق أن أقيم في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

أمسية كوميدية

مع حلول مساء الجمعة المقبل، ستكون دبي على موعد مع الكوميديان الهندي كابيل شارما، الذي يعود إلى «دانة الدنيا» بعد غياب ثلاث سنوات، ليقدم أمسية كوميدية من الطراز الثقيل في كوكا كولا أرينا، حيث يمتاز كابيل بأسلوبه النقدي الساخر.