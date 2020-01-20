«دبي للثقافة» تختار قيِّمَي «سكة 2020»

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق «مهرجان سكة الفني» الذي يقام برعايةٍ من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أعلنت الهيئة أن الفنانين المؤهلين للمشاركة في نسخة هذا العام من المعرض سيعملون تحت إشراف المستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيللو بصفته قيّماً والفنانة الإماراتية أسماء خالد بالحمر بصفتها القيّم المشارك.

حيث سيسهمون في إثراء المشهد الفني والجمالي في دبي، وتحويل أروقة حي الفهيدي التاريخي الذي سيحتضن فعاليات المهرجان إلى لوحات إبداعية تفاعلية بتصاميم جذابة.

«الحالمون»

يعد «مهرجان سكة الفني 2020»، الحدث الأبرز ضمن فعاليات النسخة السابعة من «موسم دبي الفني»، مقدماً للإمارة باقات إبداع وجمال قوامها الفنون البصرية والمسرحية والموسيقية والأفلام والغناء.

ويقام هذا العام بين 19 و29 مارس تحت شعار «الحالمون». وقد تم اختيار الفنانين المشاركين في نسخة هذا العام من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من المصمم غسان سلامة والفنانة شيخة المزروع والمستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيللو ونائب مدير مركز «تشكيل» ليسا بول لوشغار.

خبرة

ويملك جوسيبي موسكاتيللو رصيداً واسعاً من الخبرة الفنية والثقافية لأكثر من 15 عاماً بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، وله إسهامات مهمة في المجال الفني في الإمارات حيث شارك في تأسيس العديد من المراكز الفنية في إمارة الشارقة شملت «مركز مرايا للفنون» ومركز التصميم المبتكر «1971 ديزاين سبيس» و«حديقة المرايا للفنون»، فضلاً عن مبادرة الجدارية.

ويعمل موسكاتيللو في إدارة مؤسسته الثقافية الخاصة. وحول مشاركته في هذه الدورة من المهرجان بصفة قيّم، قال موسكاتيللو: «دبي مدينة استثنائية لا تقف في تطورها عند حد..

وبصفتي القيّم الفني للنسخة العاشرة من مهرجان سكة الفني، فإن هدفي يتمثل في مواكبة الإيقاع السريع للتطور التكنولوجي الذي نشهده، وتلبية التوجهات والاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى ضمان مشاركة مجتمعية واسعة.

وتتطلع هذه الدورة من المهرجان التي تقام تحت شعار الحالمون إلى تقديم مشاريع معمارية ملهمة من شأنها أن تضاعف مساحات الجمال في مدينة دبي.

فضلاً عن إنشاء منصة تكون بمثابة مؤسسة بحثية للمشاريع غير المبنية والنماذج والرؤى الأولية التي يمكن أن تحدث تغييرات جذرية في المستقبل. إن أحلام الأجيال الشابة مثل عوالم متوازية، ونحن بحاجة إلى احتضانها ورعايتها وتوجيهها، كي لا يكون لها تأثير سلبي في مسار حياتنا».

«البنيان الضخم»

وأما أسماء خالد بالحمر، فهي فنانة إماراتية شابة بصرية حاصلة على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة رود أيلاند للتصميم في عام 2017، وكانت قد حصلت قبل ذلك على شهادة البكالوريس في الفنون البصرية من جامعة زايد في عام 2012، وتعمل بصفة أستاذة بكلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد.

تتمحور معظم أعمال أسماء الفنية حول «البنيان الضخم» في الدولة والذاكرة البصرية لها، كما تقوم بتصميم أعمالها على أساس تصميم السطح والنمط والتركيز على الجدران وورق الحائط. وشاركت أسماء في عدة معارض حول الإمارات منذ عام 2009، وحصلت على جائزة الشيخة منال للفنون الشباب في فئة الفنون الجميلة في عام 2011.

وفي إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى دعم المواهب الإبداعية الشابة في المجتمع الإماراتي وتأسيس قاعدة جماهيرية لتذوق الفن بأنواعه، تنضم بالحمر إلى موسكاتيللو بصفة قيم مشارك في نسخة هذا العام من «مهرجان سكة الفني».

حيث سيوظف الاثنان خبراتهما لدعم وإلهام الفنانين وتحفيزهم على تقديم أكثر أعمالهم تميزاً لتحويل المهرجان إلى أيقونة فن وسحر تمتع أنظار الزوار وتمنحهم التجربة الأروع في تاريخ هذا الحدث العالمي البارز.