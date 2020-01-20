«دبي أوبرا» ترجئ حفل كاثرين جينكينز إلى 4 مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي أوبرا أمس عن تأجيل حفل المغنية الكلاسيكية الحائزة على العديد من الجوائز كاثرين جينكينز من 22 فبراير 2020 إلى 4 مارس 2020 الساعة 8 مساءً.

سيتم نقل جميع التذاكر التي تمّ شراؤها إلى تاريخ إعادة الجدولة الجديد في 4 مارس 2020، بشكل تلقائي.

وسيقوم فريق مكتب حجز التذاكر في دبي أوبرا بإرسال تذاكر جديدة لكل الضيوف الذين حجزوا مقاعدهم بالفعل على عنوان بريدهم الإلكتروني المسجل، ليتمّ إبرازها عند منصّات التذاكر في دبي أوبرا يوم 4 مارس.

في هذه المناسبة توجّهت كاثرين جينكينز إلى جمهورها في دبي بالقول: «أرسل اعتذاري وبالطبع حبّي أيضاً لجميع أصدقائي في دبي. أتطلع إلى أن أغني لكم من كلّ قلبي في الرابع من مارس، وأشكركم على تفهمكم ودعمكم».

جينكينز تعتبر من أكثر الفنانات الكلاسيكيات شهرة في المملكة المتحدة، وقد حازت جوائز عديدة في جميع أنحاء العالم، وقامت بالأداء لشخصيات عالمية كبرى مثل بابا روما، ورؤساء جمهورية.

كما أنها المطربة المفضّلة لدى العائلة الملكية البريطانية. والعام الماضي، حازت كاثرين جنكينز لقب «المغنية الكلاسيكية الأكثر مبيعاً في الخمسة والعشرين عاماً الماضية في بريطانيا» من قِبل مجلة «كلاسيك إف إم» Classic FM.

إلى جانب تألّقها على مسارح شهيرة وغنائها برفقة أبرز المطربين العالميين، شهد عام 2017 ظهور جينكينز لأول مرّة على مسرح ويست إند في دور جولي جوردان في كاروسيل مع الأوبرا الوطنية الإنكليزية في لندن كوليسيوم.

حيث لفت أداؤها المميّز الصحافة البريطانية والدولية على حدّ سواء. وفي وقت سابق من هذا العام، قدّمت كاثرين دورها الأول في السينما إلى جانب جوني ديب وبيل نيغي في فيلم «ميناماتا»، المقرر صدوره في عام 2020.