«مدى» يمدد دورته الثانية حتى نهاية الشهر

المصدر: (الشارقة- البيان)

قررت إدارة مهرجان الفنون الإسلامية نقل عدد من الأعمال الفنية المشاركة في الدورة الحالية «مدى» إلى منطقة الشرقية، في مسعى إلى توسيع رقعة المهرجان، فضلاً عن تمديد فترة الدورة 22 حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير المهرجان، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة: «يسجل المهرجان خطوة مهمة في مسيرته بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نقل عدد من الأعمال المشاركة في الدورة الحالية. إنه احتفاء بالفنون الإسلامية وتأكيد على دعم المواهب».

وتابع: «سيستضيف شاطئ خورفكان، بالتزامن مع مهرجان خورفكان المسرحي، عملاً واحداً، في حين يحتضن سد الرفيصة عملين فنيين، بينما تتوزع في الجامعة القاسمية، والمركز التجاري «06»، وكلية الفنون في جامعة الشارقة ثلاثة تجهيزات فنية».