الظنحاني والجنيبي باتحاد الكتاب اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، اليوم، الشاعرين خالد الظنحاني ود. طلال الجنيبي، في أمسية شعرية تديرها الروائية سلمى الحفيتي، وذلك في تمام السابعة، في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر الاتحاد على قناة القصباء في الشارقة.

ويعد خالد الظنحاني شاعراً وإعلامياً إماراتياً ذا حضور مميز، ويترأس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وأسس بيت الشعر في الفجيرة، وله إصدارات منها «البرلماني الناجح، المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء التجربة الانتخابية البرلمانية» و«أول منزل»، وقد حصل على جائزة شخصية العام الثقافية في الهند 2018. وللشاعر الدكتور طلال الجنيبي له عدة إصدارات منها «رباعيات الجنيبي»، «رواشن» و«الإمارات في القلب» وقد نال جائزة الإمارات للعمل الإنساني 2019.