أصالة نصري تنشد روائعها في القرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

حفل استثنائي شهده مسرح القرية العالمية في دبي، أول من أمس، أحيته الفنانة السورية، أصالة نصري، إذ قدمت خلاله مجموعة من أبرز أغانيها، ذلك وسط تفاعل نوعي لأفراد الجمهور الحضور، الذين استمتعوا بأغانيها ورددوها معها.

وكان لافتاً في الحفل التشجيع والتصفيق الكبيرين اللذين لقيتهما أصالة في مستهله، عندما انطلقت بغناء أحدث أعمالها «أكتر» التي لاقت جماهيرية واسعة في العالم العربي لا سيما في دول الخليج العربي.

وأدّت أصالة نصري باقة من أروع أغانيها القديمة والجديدة بالألوان المصرية والخليجية، خاصة أغنيات «روّح وروح» و«بنت أكابر» وغيرها. وشهد الحفل في القرية العالمية حضور آلاف الضيوف، الذين شاركوا أيضاً في العديد من الفعاليات الترفيهية في القرية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية لا تنسى.

وحرص أفراد الجمهور الحضور، بنسبتهم الغالبة، على نشر العديد من تفاصيل الحفل، على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لاقى ذلك تفاعلاً كبيراً من رواد تلك المواقع، والذين أشادوا ببرامج القرية العالمية، التي يزورها سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف على تجارب الترفيه والتسوق والطعام المميزة ضمنها.